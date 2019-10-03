المسماري يعلن مقتل 43 إرهابيا خلال غارات لـ”أفريكوم” جنوب البلاد

أعلن اللواء أحمد المسماري، مساء يوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية للقيادة العسكرية في إفريقيا أفريكوم قامت بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل لتنظيم “داعش” وقتل خلالها 43 مسلحا جنوب البلاد.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي بأن “قتل 43 إرهابيا في أربعة ضربات لقوات الأفريكوم على مواقع لتنظيم الدولة داعش في ضواحي مرزق وقرب قلعة مرزق وفي محيط مطار سبها. وهوائي 80 في الصحراء القاحلة”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي إلى أن “وحدات الجيش الوطني الليبي وقوى المساندة له من السلاح الجو الليبي قتلت 26 مرتزق وإرهابي في ضواحي مدينة مرزق جنوب غرب البلاد.

يذكر أن القيادة الأمريكية في إفريقيا (الإفريكوم) نفذت أربعة غارات جوية من نوعها في جنوب غرب ليبيا خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019، حيث سبق أن أعلنت أفريكوم عن تنفيذ غارتين في محيط مدينة مرزق جنوب غرب البلاد وآخرتين في جنوب غرب ليبيا دون أن تحدد المواقع المستهدفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية