الشؤون الاجتماعية بالمؤقتة تناقش تشكل لجنة لتصنيف قضايا المرأة

التقت وزير الشُؤون الإجتماعية بالحكومة المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد بمقر ديوان الوزارة مع عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلفة بملف الشؤون الاجتماعية المستشارة راضية المذبل بحضور أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج و عضو لجنة الشؤون الاجتماعية ونخبة من الحقوقيات والاختصاصيات الاجتماعيات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم المرأة .

وتناول الاجتماع كل القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمع الليبي حيث نوقش خلال الاجتماع تشكيل لجنة مهمتها تصنيف قضايا المرأة إلى ملفات فرعية بالإضافة إلى تقديم مقترح لإقامة ندوة حول المرأة في المجتمع الليبي بين الواقع والآفاق .

