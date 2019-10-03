المسماري: الجيش لن يوقف عملياته العسكرية التي تستهدف الارهاب في كل ربوع ليبيا

ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري أمس الأربعاء أن القوات الأمريكية للقيادة العسكرية في إفريقيا “أفريكوم” قامت بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل لتنظيم “داعش” قتل خلالها 43 مسلح جنوب البلاد.
المسماري أكد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي وتابعته صحيفة المرصد على مقتل 43 إرهابي في أربعة ضربات لقوات الأفريكوم على مواقع لتنظيم الدولة داعش في ضواحي مرزق وقرب قلعة مرزق وفي محيط مطار سبها وهوائي 80 في الصحراء القاحلة.
وأشار إلى أن وحدات الجيش وقوى المساندة له من سلاح الجو قتلت 26 مرتزق وإرهابي في ضواحي مدينة مرزق جنوب غرب البلاد بعد هروبهم عقب قصف الإفريكوم بالإضافة إلى غارة جوية على مقر مليشيات النواصي في العاصمة طرابلس.
كما أوضح المسماري أن الجيش لن يوقف عملياته العسكرية التي تستهدف التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية في كل ربوع ليبيا.
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