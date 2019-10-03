كشافة ومرشدات ليبيا يشاركون في ورشة أممية حول العنف

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا، بتنظيم ورشة عمل خلال اليومين الماضيين حول النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في الأوضاع الإنسانية.

وأوضح المكتب الإعلامي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الورشة شهدت مشاركة 24 قائد ومرشدة من 16 بلدية مختلفة، حيث تضمن التدريب جلسات حول كيفية تأثير حالات الطوارئ على أدوار النوع الاجتماعي وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والرعاية الصحية المجتمعية والإسعافات الأولية النفسية للناجين.

وأضاف المكتب، أن هذا التدريب يهدف إلى تحسين المساعدة والاستجابة لاحتياجات السكان المتضررين خلال الأزمات.

من جهتها أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، برونجير بويل-يوسفي، على أن الحركة العامة للكشافة والمرشدات هي شريك جوهري وأساسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان قائلة “نحن فخورون بالعمل معهم كفريق واحد، وأعرب عن عميق امتناننا للمفوض العام للحركة الكشفية ولجميع القادة والمرشدات وأخص بذكر شبان وفتيات الحركة في جميع أنحاء ليبيا من أجل بنائهم لمستقبل أفضل لبلادهم من خلال تمكين الشباب والمساواة بين الجنسين”.

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