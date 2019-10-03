البدري: الحكومة الليبية المؤقتة تعمل من أجل وحدة ليبيا

قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالسلام البدري، إن الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن الوطن وثرواته، بالإمكانيات المحدودة المتوافرة لديه، مطالبا المجتمع الدولي المتحكم بزمام الأمور في ليبيا بتحمل مسؤولياته.

وأوضح البدري في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة الليبية المؤقتة تعمل من أجل وحدة ليبيا، معتبرا أن كل المشهد الليبي عبارة عن مجموعة أخطاء تم استغلالها من أعداء الشعب الليبي المتضرر الوحيد مما يحدث.

مشيرا إلى أن مساعدة المجتمع الدولي لليبيين لا تكون من خلال التدخل، بل بالإرشاد والتسهيلات المكانية لوقف تدفق الأسلحة.

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