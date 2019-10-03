ورشة تدريبية لعدد من مكاتب الإعلام في البلديات

تتواصل فعاليات ورشة العمل التدريبية، التي تستهدف عددا من مكاتب الإعلام بالبلديات، الخميس، لليوم الثالث على التوالي.

وبدأت الورشة يوم الثلاثاء الماضي، وتأتي ضمن برنامج «الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا»، حسب بيان وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتهدف الورشة إلى خلق تواصل إستراتيجي وتحسينه بين السلطات المحلية والمجتمعات ضمن حدودها، عبر وسائل التواصل بالبلديات، إذ ستطور إستراتيجية الاتصال لدى المتدربين، عبر برنامج معتمد سيستمر ثلاث سنوات.

يشار إلى أن برنامج الانتعاش والاستقرار في ليبيا ممول من صندوق ائتمان الطوارئ لأفريقيا وشمال أفريقيا التابع إلى الاتحاد الأوروبي، وتنفذه الوكالة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة «يونيسيف».

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور البلديات الليبية ومهاراتها كفاعلة أساسية في عملية تهدئة واستقرار البلاد وإحلال السلام.

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