وزير الزراعة بالمؤقتة يُناقش مع بلدية بنغازي صيانة مقرات الوزارة

ناقش وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة د. حسن بشير، خلال زيارة إلى ديوان بلدية بنغازي الأربعاء، الإجراءات والخطوات اللازم اتخاذها حيال الاعتداءات على مشاريع ومقرات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ،وأعمال الصيانة لعدد من هذه المقرات بما في ذلك مقر للوزارة في بلدية بنغازي إضافة إلى الجهات التابعة للوزارة في بنغازي .

واتفق المجتمعون على البدء في أعمال الصيانة لهذه المقرات وتفعيل عمل الوزارة في البلدية

