مجلس الدولة: إختطاف التريكي في الزاوية يهدد جوهر الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة

ليبيا – أعلن مجلس الدولة الإستشاري عن قيام مجموعة مسلحة مقنعة يوم الثلاثاء الماضي وعلى تمام الساعة 19:00 باختطاف عضو المجلس مصطفى عبد الرحمن التريكي المقرب من آمر درع ليبيا شعبان هدية المكنى أبو عبيدة الزاوي من أمام بيته في منطقة (المطرد) غرب مدينة الزاوية واقتياده إلى مكان مجهول.

مجلس الدولة زعم في بيان له صدر عنه أمس الأربعاء أن هذه المجموعة تنتمي لمن وصفهم بـ”عصابات الكرامة” (القوات المسلحة الليبية) ، مطالباً جميع الجهات الأمنية المعنية ببذل كافة الجهود لتحديد مكان المختطف وتحريره من يد من وصفهم بـ”العصابة المسلحة”.

وحمّل المجلس الخاطفين المسؤولية الكاملة على أمنه وسلامته، معتبراً هذا الحادث الخطير شأنه شأن الأحداث السابقة التي تم فيها اختطاف أعضاء من المؤتمر العام ومجلس النواب ومجلس الدولة انتهاكاً خطيراً يهدد جوهر الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة التي يكفل فيها القانون الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التعبير لكل مواطن ولا سيما الأعضاء الذين تمثل مواقفهم تعبيراً لإرادة ناخبيهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية