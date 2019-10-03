الأرصاد: طقس متقلب ورياح نشطة على أغلب مناطق ليبيا

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة أيام القادمة اعتبارا من اليوم الخميس 2019/10/03 م.

وأوضح المركز، أنه ومن المتوقع أن يسود طقس متقلب هذا اليوم مصحوب برياح نشطة مثيرة للغبار على اغلب مناطق ليبيا نتيجة تمركز منخفض جوى على الساحل الغربي يسبب في رياح شمالية غربية نشطة تعمل على اضطراب حالة البحر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح ما بين (24-28) مع فرصة سقوط امطار مصحوبة بخلايا رعدية ،بينما تكون الرياح جنوبية غربية على باقي المناطق تسبب في ارتفاع الحرارة حيث تتراوح ما بين (33-40) م. على المنطقة الممتدة من (مصراتة – سرت حتى طبرق – الدواخل و جنوب ليبيا) وتسجل انخفاض تدريجي يوم الغد نتيجة لتحرك المنخفض باتجاه شرق البحر المتوسط واحتمال سقوط امطار متفرقة على مناطق شرق ليبيا مع تحسن تدريجي في حالة الطقس على أغلب المناطق.

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