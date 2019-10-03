الدواعش يُحرمون من “الملاذات الآمنة” في ليبيا.

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مع كلّ يومٍ يمرّ في ليبيا يزداد حقد السّلطات والشّعب تجاه الإرهابيين عامّةً وتجاه التّنظيم الإرهابيّ داعش على وجه الخصوص، فهذاالتّنظيم لَقِيَ منذ نشأته وانتشاره في ليبيا وحتّى اليوم بعد طرده، مواجهة قويّة وعنيفة يصبّ هدفها في اتّجاهٍ واحدٍ ألا وهو تدمير جماعات التّنظيم الماكرة والهمجيّة والتخلّص من عناصرها المجرمين من خلال إحباط كلّ محاولةٍ يبغون القيام بها للعودة إلى ليبيا.

فالدواعش، بعد أن طُرِدوا من ليبيا وتمّ اعتقال أعداد وفيرة منهم، لم يتقبّلوا الهزيمةَ بسهولة وباتوا يحاولون في مناسباتٍ مختلفة وبطرقٍ متعدّدة العودة لبسط نفوذهم وسيطرتهم من جديد. ونتيجةَ الرفض الّذي يتعرّض له هذا التّنظيم، حاول عناصره البحث عن ملاذٍ لهم يختبئون فيه بعيدًا عن أعين السّلطات والشّعب الّذي يمقته. لذلك اختار داعش اللّجوء إلى الصحراء حيث اعتقد أنّه سيكون بمنأى عن كلّ خطرٍ و ملاحقة ومطاردة. ولكنّ داعش أخطأ من جديد، فالأعين كلّها مفتّحة والأذهان يقظة.

الجميع في ليبيا متأهّبٌ لرصد أيّ تحرّكٍ مشبوهٍ له علاقة بداعش أو بجماعاته. وبخاصّةٍ أنّ القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي. ففي هذا السّياق، وبعد مرور أيّام على الغارة الجويّة الّتي أطلقتها أفريكوم في مرزق في ليبيا وقتلت من خلالها ثمانية من مقاتلي داعش، عادت من جديد لتقضي على 11 إرهابيًّا داعشيًّا في ضربة أخرى الإثنين الماضي كانت أيضًا في مدينة مرزق. إضافةً إلى ذلك، شنّت طائرات “أفريكوم” غارات أخرى على أحد مخابئ الدواعش في ضواحي مدنية سبها أدت إلى مقتل 17 إرهابيًا بينهم قيادات في التنظيم، و لم تكتفي “أفريكوم” بهذا القدر ، بل أختتمت شهر سبتمبر بغارة جوية رابعة بتاريخ 29 من الشهر الماضي ، دكت خلالها جحور الدواعش مخلفة 7 قتلي إرهابين .

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه العمليّات لم تسفر عن أي إصابة في صفوف المدنيين، كما أنّ هذه الغارات الجويّة أجريت للقضاء على الدواعش وحرمانهم من القدرة على شنّ هجمات على الشعب اللّيبيّ، وهذا جهدٌ يدلّ على تصميم الولايات المتحدة وشركائها الليبيين على حرمان الإرهابيين من “الملاذات الآمنة” في ليبيا.

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