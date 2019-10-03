راس لانوف تستعد لتشغيل المجمع الصناعي ومصنع البولي إثيلين

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، رفع درجة الاستعداد بكافة الأقسام تمهيدا لعمليات تشغيل المجمع الصناعي ومصنع البولي إثيلين.

وأوضحت الشركة، أنه في إطار الاستعدادات لبدء عمليات التشغيل تشغيل المجمع الصناعي بالتزامن مع بدء عمليات تشغيل مصنع البولي إثيلين، وتحسبا لأي طارئ قامت إدارة الاطفاء ومنع الحرائق برفع درجة الاستعداد بكافة اقسام الإدارة، حيث شكلت أثناء عمليات بدء التشغيل ثلاثة فرق إطفاء مجهزة وفريق رابع لصيانة معدات الإطفاء لمواكبة هذا الحدث الهام في جميع مناطق بدء التشغيل، لافتة أن الفرقة الأولى تمركزت في منطقة تخزين المنتجات الباردة، فيما تمركزت الفرقة الثانية في مصنع البولي ايثيلين، الثالثة في محطة إطفاء المجمع الصناعي.

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