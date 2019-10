المتوسط:

ناقش رئيس لجنة إدارة التسجيل العقاري، الأربعاء، مدى إمكانية إدارة التسجيل العقاري تاجوراء وإيضاح المشاكل المترتبة علي استمرار غلقها من تلف للملفات وضياع الحقوق والمسائلات القانونية المترتبة علي الغلق.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع مدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير مكتب شؤون الفروع ومدير فرع طرابلس وموظفي إدارة التسجيل العقاري تاجوراء، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنه للتواصل مع بلدية تاجوراء والجهات ذات العلاقة للعمل سويا لإعادة فتح الادارة وعودة الموظفين الذين باشروا أعمالهم بعيدا عن مقار سكنهم، وذلك لإنجاز العديد من الأعمال التي تخدم بلدية تاجوراء كالأعمال المرتبطة بالأرشفة الإلكترونية وأعمال تجهيز المقر وتهيئة الكوادر الفنية للتعامل مع الجمهور في حال فعل التسجيل العقاري ولو بشكل جزئي .

The post التسجيل العقاري يبحث إمكانية إعادة فتح مكتبه في تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية