ملف الصحة على طاولة اجتماعات الثني

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأربعاء، وزير الصحة سعد عقوب لبحث عمل وزارة الصحة.

وتم خلال الزيارة التي عقدت بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، استعرض نتائج الزيارات الميدانية التي أجراها وزير الصحة للبلديات والافتتاحات التي تمت خلالها من مراكز صحية ومرافق طبية، حيث وضع عقوب، رئيس الحكومة المؤقتة في صورة افتتاحات وتدشين عدد من المستشفيات والمراكز والمنشآت الطبية وإطلاق برامج الرعاية الأولية بمختلف البلديات عبر الحكومة.

كما ناقش الثني، الدراسات الميدانية لإنشاء المستشفيات العامة والقروية، كما تطرق الاجتماع لآليات متابعة الصرف على المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية ونسب الإنجاز في باقي المشاريع التي قيد الإنجاز.

من جهته أكد الثني، على برامج التدريب خصوصا أن العام القادم يعتبر الهدف الرئيسي لخطط رئاسة مجلس الوزراء‎.

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