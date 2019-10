وزيرة الشؤون الاجتماعية بالمؤقتة تبحث دعم استقرار نساء تاورغاء

المتوسط:

ناقشت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة الدكتورة “فتحية علي حامد” في مقر ديوان الوزارة الاربعاء، مع عضو المجلس التسييري لبلدية تاورغاء “عائشة اعماره محمد ” دعم مكتب خدمات الشؤون الإجتماعية تاورغاء.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم مناقشة كيفية دعم استقرار نساء تاورغاء من خلال إقامة مشاريع صغرى لتوفير الدخل لهن بالإضافة إلى التدريب والتأهيل لمواكبة التطور ولدمجهن مع مختلف شرائح المجتمع، كما تم التأكيد على ضرورة تعبئة النماذج المعدة من قبل الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات وتقديم الخدمات من خلالها لكافة الأسر.

