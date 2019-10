نجاح 20 عملية قسطرة قلبية بمركز طبرق الطبي

المتوسط:

تمكّن استشاري أمراض القلب ” الدكتور إدريس البشاري ” والفريق الطّبي بغرفة عمليات القسطرة القلبية، بمركز طبرق الطبي بالمركز من إجراء ” 20 ” عملية قسطرة قلبية مابين ” التشخيصية ، و العلاجية ”.

وكانت العمليات لعدد من المرضى من مختلف مدن و مناطق ليبيا هذا و ستستمر إدارة مركز طبرق الطبي في استضافة الزّوار الاستشاريين في أمراض القلب؛ لغرض إجراء هذه العمليات ، التي تستلزم جهدا ماليا وجسديا، على المواطن الليبي في الخارج، تخفيفًا على كاهل المواطن.

الجدير بالذكر أن مركز طبرق الطبي، شهد خلال الفترة القليلة الماضية، افتتاح عدة أقسام منها قسم ” أورام ، جراحة صدر ، قسطرة قلبية “.

وشهد المركز زيارات لأطباء استشاريين، في مختلف التخصّصات الطبية لإجراء عمليات دقيقة ومعقّدة؛ وذلك تطبيقًا لبرنامج توطين العلاج.

