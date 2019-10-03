 السفير الألماني يطالب حكومة الوفاق بالتركيز على إغلاق مراكز الاحتجاز

طالب السفير الألماني إلى ليبيا، أوليفر أوكزا، حكومة الوفاق، بضرورة تركيز جهودها على إغلاق مراكز احتجاز اللاجئين.

وقال أوكزا، في تغريدة له، أمس الأربعاء، إن السفارة الألمانية تشجع حكومة الوفاق على مضاعفة جهودها ومواصلة تقديم الدعم مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وذكّر السفير الألماني، بما حدث من قصف لمركز إيواء المهاجرين بمدينة تاجوراء مطلع شهر يوليو الماضي، وإدانة السفارة للواقعة الأليمة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أعلنت تعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء، لقصف جوي من قبل طيران قوات الكرامة، ما خلف العديد من القتلى والجرحى.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الإحصائية الأولية، تشير بحسب العقيد المبروك عبدالحفيظ، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إلى مقتل 40 وإصابة 35 من المهاجرين غير الشرعيين داخل قاطع المنامة، الذي يحوي 120 مهاجرا من أصل 610 داخل مركز الإيواء من مختلف الجنسيات الإفريقية.

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