النعاس : حكومة الوفاق قتلت وزارة الدفاع

العنوان_طرابلس

أكد وكيل وزارة الدفاع السابق بحكومة الإنقاذ محمد النعاس أن الحديث عن إمتلاك الوفاق جيشاً هو مجرد ” إدعاءات في الاعلام ” وذلك لعدم وجود آلية لقيادته وإدارته .

وقال النعاس في لقاء تابعته المرصد عبر قناة التناصح بأنه لا وجود لمؤسسة عسكرية يقودها ” القائد الأعلى – فائز السراج “ مشيراً إلى أن الأخير هو رمز سياسي فقط ولا يقود .

وأضاف بأن من المفترض أن يقود الجيش هو رئيس الأركان باشراف مباشر من وزير الدفاع قائلاً بأن وزارة الدفاع وهي رأس المؤسسة العسكرية وقد قُتلت بالكامل على ” يد حكومة الوفاق ”

واتهم النعاس حكومة الوفاق بعدم إمتلاك رؤية سياسية أو عسكرية واضحة لاخراج البلد من الازمة أو قيادة المعركة قائلاً بأنه شاهد عيان على ما أسماه ” قتل هذه الحكومة لوزارة الدفاع ” .

وعبر وكيل دفاع الإنقاذ عن خشيته من أن الحرب قد تحولت لما أسماه ” قلب العبث ” وفقدان عنصر الحسم منذ ستة أشهر مشككاً في قدرة حكومة الوفاق على التصرف في هذا الامر مع إرتفاع الكلفة المالية للقتال .

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