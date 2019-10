المتوسط:

أصدر وزير التعليم بالحكومة المؤقتة قرارا بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، للعام الدراسي 2019 – 2020.م

جاء ذلك في القرار الصادر تحت رقم (410) لسنة 2019.ميلادي، والذي تضمن أن يكون بداية العام الدارسي لجميع المراحل التعليمية في 13 أكتوبر الجاري، وأن تكون امتحانات نهاية الفصل الأول لجميع سنوات النقل 23 يناير 2020، فيما تجرى الامتحانات في الفترة الممتدة من 26 يناير إلى 6 فبراير.

وتضمن القرار تحديد عطلة نصف السنة في 9 فبراير وحتى 20 فبراير، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل النقل 23 فبراير وينتهي في 4 يونيو، وتجرى الامتحانات في الفترة من 7 يوليو وحتى 18 يونيو، وتنظم امتحانات الدور الثاني في الفترة من 19 يوليو وحتى 29 يوليو.

وتكون عطلة المعلمين وفقا للقرار في 3 أغسطس وحتى 31 أغسطس، ويكون الاكتتاب للعام الدراسي 2020/2021 لتلاميذ الصف الاول من مرحلة التعليم الأساسي 3 أغسطس إلى 31 اغسطس ، أما بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي 6 سبتمبر.

The post “تعليم المؤقتة” تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الجاري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية