مفوضية الانتخابات الليبية تدعم الإنتخابات الرئاسية في تونس بـ 800 صندوق إقتراع

ليبيا – قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتزويد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بـ(800) صندوق اقتراع وجاء ذلك بناء على طلب الأخيرة لدعمها بهذه الكمية من الصناديق التي ستسهم في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية المتتالية والمتزامنة التي واجهتها الهيئة التونسية.

يأتي هذا التعاون وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين في 26 سبتمبر 2016 واستناداً إلى ميثاق المنظمة العربية للإدارت الانتخابية الذي ينص على تبادل الخبرات والإستشارات وتقديم الدعم الفني والعيني للعمليات الإنتخابية التي ينفذها أحد أعضاء المنظمة.



وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد قامت بإرسال بعثات تدريبية من موظفيها إلى الهيئة التونسية وذلك للإطلاع على عمل الهيئة وتنفيذها لخططها أثناء الإستحقاق الرئاسي.



كما تأتي هذه الخطوة حرصاً من مجلس المفوضية على نقل وتبادل الخبرات بين المفوضية وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المناظرة لها وذلك في سبيل بناء الكوادر الوطنية الفاعلة والقادرة على تنفيذ أي استحقاقات رئاسية أو تشريعية يترقبها الليبيون في أقرب وقت.

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