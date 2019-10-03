طائرة إيطالية تستطلع قبالة غرب ليبيا

أوضح موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، أن طائرة من طراز “B350ER MM62300″، نفذت مهمة استطلاع ومراقبة قبالة غرب ليبيا.

وأضاف الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في تغريدة له، اليوم الخميس،أن الطائرة تتبع سلاح الجو الإيطالي نفذت مهمتها قبالة غرب ليبيا وعادت إلى قاعدة بانتيليريا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لطائرات تتبع دولاً أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.