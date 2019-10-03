السفير الألماني يطالب حكومة الوفاق بالتركيز على إغلاق مراكز الاحتجاز

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب السفير الألماني إلى ليبيا، أوليفر أوكزا، حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بضرورة تركيز جهودها على إغلاق مراكز احتجاز اللاجئين.

أوكزا قال ، في تغريدة له على حسابه بتويتر، إن السفارة الألمانية تشجع حكومة الوفاق على مضاعفة جهودها ومواصلة تقديم الدعم مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وذكّر السفير الألماني، بما حدث من قصف لمركز إيواء المهاجرين بمدينة تاجوراء مطلع شهر يوليو الماضي، وإدانة السفارة الواقعة الأليمة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أعلنت تعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء، لقصف أسفرت عن مقتل 40 وإصابة 35 من المهاجرين غير الشرعيين داخل قاطع المنامة، الذي يحوي 120 مهاجرا من أصل 610 داخل مركز الإيواء من مختلف الجنسيات الإفريقية.

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