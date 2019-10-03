عقيلة صالح: قرار إنشاء مجلس أعلى للإعلام لن يصدر إلا بالتشاور مع الإعلاميين

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن قرار المجلس القاضي بإنشاء مجلس أعلى للإعلام ينظم العمل الإعلامي في ليبيا لايزال لدى اللجنة التشريعية بالمجلس، ولم يصدر بعد، وأنه لن يصدر إلا بعد التشاور مع الإعلاميين، وبما يخدم مصلحة الوطن .

جاء ذلك خلال لقائه أمس في القبة مع عدد من مسؤولي الإعلام، ونقابة الإعلاميين والصحفيين، وعدد من الإعلاميين، حيث استمع لملاحظاتهم حول القرار.

فيما أكد الإعلاميون أنهم ليسوا ضد فكرة إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وأن احتجاجهم ناتج عن بعض ما جاء في المشروع، وعدم استشارة الإعلاميين والصحفيين في إنشائه.

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