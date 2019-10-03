اليوم.. ليبيا تتسلم قطعة أثرية من الولايات المتحدة

تقيم السفارة الليبية بالعاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، حفل تسلم رأس تمثال أثري ليبي بعد استعادته من وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة عقب نجحت جهود وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، ومصلحة الآثار الليبية، في تعليق بيع رأس تمثال أثري بأحد المزادات في الولايات المتحدة، بعد تثبت الجهات الأميركية من مستندات الإثبات التي تؤكد ملكية ليبيا للأثر التاريخي.

من جهته قال المختص في علم الآثار والمعنيّ حالياً بحماية التراث الليبي حافظ الولدة، في تصريحات صحافية، “إنّ التمثال صنع في مدينة قورينا شرق ليبيا، التي تسمى حالياً شحات، وذلك في الفترة اليونانية الرومانية”، مضيفا أن التمثال المسروق الذي ستتسلمه ليبيا، مبني على أسلوب النحت، والتماثيل الموازية، لافتاً إلى أنّهم بانتظار حكم ستصدره محكمة إسبانية قريباً، يتوقعون أن يكون إيجابياً، يتعلق باستعادة آثار ليبية مهربة.

يشار إلى أ، تسليم رأس التمثال المسروقة يأتي تنفيذاً لمذكرة تفاهم موقعة بين ليبيا والولايات المتحدة، مطلع العام الماضي بشأن فرض قيود على القطع الأثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية الليبية المنقولة من دون إثبات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا