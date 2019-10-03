المستشار صالح يناقش مع عدد من الإعلاميين قرار إنشاء المجلس الأعلى للإعلام

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعدد من مسؤولي الإعلام ونقابة الإعلاميين والصحفيين وعدد من الإعلاميين في مقدمتهم رئيس هيئة الإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة ومدير وكالة الأنباء الليبية بحضور المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

المستشار صالح بحث وفقاً للموقع الرسمي للمجلس قرار مجلس النواب القاضي بإنشاء مجلساً أعلى للإعلام ينظم العمل الإعلامي في ليبيا.

واستمع إلى ملاحظات الإعلاميين والصحفيين حول مشروع إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ومن جانبهم أكد الإعلاميين أنهم ليسو ضد فكرة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وأن موقفهم بالاحتجاج ضد القرار ناتجاً عن بعض ما جاء في مشروع القرار وعدم استشارة الإعلاميين والصحفيين في إنشاء المجلس.

وشدد في تصريح له عقب اللقاء على أن القرار لايزال لدى اللجنة التشريعية بالمجلس ولم يصدر بعد وبأنه لن يصدر إلا بعد التشاور مع الإعلاميين وبما يخدم مصلحة الوطن.

كما نوّه المستشار صالح بأن أي نقد يوجه يجب أن يكون حول القرار نفسه بمهنية وأن لا يكون نقد لأشخاص النواب.

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