منظمة وادي دينار الخيرية تقيم ندوة حول تطوير العملية التعليمية في بني وليد

أقامت منظمة وادي دينار الخيرية أمس، بمدرسة العلوم الأساسية ببني وليد، ندوة حول تطوير العملية التعليمية.

وشارك في الندوة عميد بلدية بني وليد، ومراقب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بالمراقبة، وجمع من الأساتذة والموجهين التربويين، إلى جانب أولياء أمور الطلبة.

وتناولت الندوة عددا من المحاور، منها واقع التعليم وأساليب تطويره والارتقاء به، ومعوقات العملية التعليمية، ودور الأسرة في الاهتمام بالأبناء وتنشئتهم علميا .

وتم في ختام الندوة توزيع الشهادات التقديرية والجوائز العينية على أوائل طلبة الشهادة الثانوية على مستوى البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا