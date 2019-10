المتوسط:

إنطلقت فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تستهدف عدد من مكاتب الإعلام بالبلديات ،وبالتنسيق مع وزراة الحكم المحلي ووزارة التخطيط ضمن برنامج ( الإنتعاش والإستقرار والتنمية الإجتماعية والإقتصادية في ليبيا ) والذي يموله الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف).

وتهدف الورشة التدريبية إلى خلق تواصل استراتيجي وتحسينه بين السلطات المحلية والمجتمعات المحلية ضمن حدود البلديات وعبر وسائل التواصل بالبلديات حيث ستُمكن هذه الورشة من تطوير المتدربين لإستراتيجية الاتصال لديهم في برنامج معتمد ولمدة ثلاث سنوات لدعم هذا البرنامج اعلاميا .

The post بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.. “محلي الوفاق” تنظم ورشة عمل حول التواصل الاستراتيجي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية