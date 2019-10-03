تسجيل أكثر من 15 ألف سيارة في قسم المرور بنغازي خلال أغسطس

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، تسجيل 15 ألفا و512 سيارة في قسم المرور والتراخيص بنغازي، خلال شهر أغسطس الماضي.

وتوزعت بواقع «14 ألفا و739 سيارة خاصة، و634 سيارة نقل، و69 جرارا، و58 مقطورة، وسبع آلات حفر، وأربع دراجات»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبق أن نشرت المديرية الأوراق المطلوبة للتسجيل وهي: «عقد بيع، الأوراق الجمركية، الرقم الوطني، صورة من البطاقة الشخصية، صورة من رخصة القيادة، أربع صور شخصية، الفحص الفني الدوري، التأمين الإجباري، ملف شخصي».

ويأتي هذا الإقبال على التسجيل، عقب شن حملة مرورية كبرى خلال الشهر الماضي، استهدفت المركبات التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم في بنغازي.

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