الإعلام الحربي يدعو نشطاء مواقع التواصل للالتزام بسرية العمليات العسكرية

دعت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة، المدونين والنشطاء على صفحات التواصل، وكافة الوسائل الإعلامية، دعتهم إلى الالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية، وعدم الإفصاح عن مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك .

شعبة الإعلام الحربي أوضحت في بيان لها، أن نشر مواقع القوات المسلحة وتحركاتهم قد يكون سببا في إرباك العمليات العسكرية، والتي تحمل جوانب سرية عليهم الالتزام بها للحفاظ على سلامة جنودهم .

كما شدد الإعلام الحربي على أن نشر معلومات عن مواقع القوات المسلحة يعرض المدنيين ومن وصفهم بالشباب المساند للقوات المسلحة للعديد من المخاطر .

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