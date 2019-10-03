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قريبا.. الانتهاء من أعمال رصف شوارع مدينة أجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أشرف رئيس قسم المرور العقيد صالح شعيب اليوم الخميس 3 أكتوبر  شخصيآ على سير عمل الشركات المنفذة لأعمال الرصف داخل مدينة اجدابيا من حيث سرعة العمل لحلحلة المختنقات وسط المدينة وتسهيل حركة السير .

ورغم الظروف المناخية القاسية اليوم إلا أن أفراد قسم المرور متواجدين في أعمالهم في مفترقات المدينة لتسهيل حركة السير ،

وفي جولتنا في إحدى شوارع المدينة التقينا بالمهندس / ثابت مفتاح خفاجي المشرف على عمل إحدى الشركات المنفذة لأعمال الرصف الذي أفادنا بأن العمل مستمر ويجري على قدم وساق لإنهاء أعمال الرصف في القريب العاجل .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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