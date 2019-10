وزارة الداخلية تقوم بتأمين أنشطة مفوضية الانتخابات

المتوسط:

تقومُ وزارة الداخلية بتأمين الأنشطة التي تقومُ بها المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين المفوضية والوزارة، حيث تقوم الوزارة من خلال إدارة التأمين الانتخابي، بتأمين تنقلات، وشحنات المواد الخاصة بالمفوضية..

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة خلال هذا الأسبوع، بتأمين وحماية الدعم المُقدّم من المفوضية، إلى الهيئة المستقلة العُليا للانتخابات في تونس، والمتمثل في صناديق الاقتراع، حتى وصول الشحنة إلى الأراضي التونسية دون عراقيل ولا عقبات..

