الثني يطلع على سير عمل وزارة الصحة

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء مع وزير الصحة سعد عقوب سير عمل الوزارة خلال المدة الماضية.

عقوب إستعرض بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة نتائج الزيارات الميدانية التي أجراهاللبلديات والافتتاحات التي تمت خلالها من مراكز صحية ومرافق طبية.

ووضع وزير الصحة رئيس الحكومة في صورة افتتاحات وتدشين عدد من المستشفيات والمراكز والمنشآت الطبية وإطلاق برامج الرعاية الأولية بمختلف البلديات عبر الحكومة.

وناقش المجتمعون الدراسات الميدانية لإنشاء المستشفيات العامة و القروية ولآليات متابعة الصرف على المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية ونسب الإنجاز في باقي المشاريع التي قيد الإنجاز.

وبدوره،أكد الثني على برامج التدريب خصوصا أن العام القادم يعتبر الهدف الرئيسي لخطط رئاسة مجلس الوزراء‎.

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