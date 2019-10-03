ألمانيا تتعهد بمساعدة ليبيا لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

بعد الحادثة التي أودت بحياة 50 مهاجرا وإصابة أكثر من 130 آخرين أصدرت مجموعة العمل المكونة من الاتحاد الأوروبي والأفريقي بيانا تذكر فيه بأهمية إيجاد حلول لأزمة المهاجرين العالقين في ليبيا حتى تحول دون تكرار الحادثة مرة أخرى.

ورحب البيان بقرار وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بإغلاق عدد من مراكز احتجاز المهاجرين في تاجوراء ومصراتة والخمس إلا أنه طلب في الوقت ذاته من الحكومة بذل المزيد من الجهود لحماية المهاجرين العالقين في ليبيا واحترام حقوق الإنسان وتوسيع عمليات الإعادة والإجلاء الطوعي للمهاجرين مجددين التزامهم بتعزيز التنسيق، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز بملف الهجرة في ليبيا، بحسب المفوضية.

من ناحية أخرى أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوكزا على دعم ألمانيا الكامل لمجموعة العمل إضافة لمطالبته بتركيز الجهود على إغلاق مراكز الاحتجاز بشكل كامل مشجعا السلطات الليبية على مضاعفة جهودها واعدا بتقديم كافة الدعم المطلوب بالتعاون من منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

بيان المجموعة يأتي بعد أيام من إجلاء أول مجموعة من المهاجرين إلى رواندا لإعادة توطينهم في بادرة هي الأولى من نوعها خلال أكثر من عقد من الزمن من أزمة المهاجرين العالقين في ليبيا بعد أن عرضت رواندا السماح للمهاجرين بالانتقال إلى أراضيها وإعطائهم حق البقاء بشكل قانوني في آلية للعبور الطارئ ضمن اتفاق بين حكومة رواندا والاتحاد الافريقي ومفوضية اللاجئين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية