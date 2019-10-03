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عودة التريكي بعد يومين من اختفائه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، عودة عضو المجلس مصطفى التريكي سالما إلى أهله بعد يومين من اختفائه. 

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يبارك المجلس الأعلى للدولة رئاسة وأعضاء لعائلة وزملاء عضو المجلس مصطفى التريكي إطلاق سراحه وعودته سالما إلى أهله، إثر جهود مشتركة كللت بالنجاح، بعد أن تم اختطافه أول أمس الثلاثاء؛ راجين الله سبحانه أن ينعم بالإفراج عن كل المختطفين، وأن يحفظ بلادنا وشعبها من كل سوء”، بحسب تعبيرهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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