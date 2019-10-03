النهر الصناعي يبدأ تعبئة الخط المغذي لمدن الجبل

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، الانتهاء من صيانة الصمام المغذي لمحطة ضخ المياه إلى مدن الجبل بمنظومة الحساونه سهل الجفاره والبدء في تعبئة الخط واستقرار التدفق المائي إلى طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، أن فرق الصيانة بمنظومة الحساونه سهل الجفاره انتهت من صيانة الصمام المغذي لمحطة ضخ المياه إلى مدن الجبل الغربي (خط ترهونه -غريان) بنجاح وهي غريان -الأصابعه -ككلة -القلعة -المشاشية -يفرن –الزنتان، كما بدأت أعمال تعبئة الخط المغذي لمدن الجبل استعداد للتشغيل ووصول المياه إليها، الأمر الذي أدي إلى استقرار التدفق المائي إلى مدينة طرابلس والمناطق الحيطة بها بعد عملية الصيانة لمحطة ضخ المياه (خط ترهونه -غريان).

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