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لجنة النفط بالبرلمان تطالب بدعم عاجل إلى طبرق

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب يوسف العقوري، المؤسسة الوطنية للنفط إلى وضع مدينة طبرق ضمن المناطق التي تتلقى مساعدات عاجلة من المؤسسة باعتبارها أحد المرافئ النفطية المهمة، حيث تعاني المدينة من تدهور في الخدمات الاساسية وأبرزها أزمة مياه الشرب.

ودعا العقوري، إلى ضرورة تقديم الدعم لمحطة تحلية المياه بالمدينة من أجل أن تستعيد طاقتها الانتاجية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة، مضيفا أن المدينة يمكن أن تتحول إلى مركز مهم للصناعات البتروكيماوية وهو ما تعكف على دراسته لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب ضمن عملها لتطوير القطاع النفطي في ليبيا.

يذكر أن ميناء الحريقة بمدينة طبرق هو أحد موانئ تصدير النفط الرئيسية منذ عقود كما تضم المدينة مصفاة لتكرير النفط.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اي كلام وأي تفاهات تسمعوها من شيء قذر اسمه البرلمان يتم تجاهلها فورا … الي جميع ادارات البلديات الوطنية العامة – ومراكز الخدمات الاساسية للموسسات العامة سواء المصارف الحكومية – الصحة – او التعليم العام – او قطاع الخدمات الاجتماعية بما فيها الأوقاف الاسلامية – السجلات المدنية – او قطاع النقل الجوي او النفل البري او البحري – وإدارات المصانع العامة داخل ليبيا – ويجب التعميم هذا الكلام – في رساءل مختومة مرسلة لكل القطاعات من اللجنة الوطنية العامة للحكومات البلدية والأمن الخارجي الليبي .
    ومخالفة هذا القرار يعتبر تعدي على الحقوق المدنية للمواطن الليبي والمشاركة في جراءم حرب واختلاسات تصل عقوبتها الى حجز الممتلكات الخاصة من سيارات او فيلات او محلات او تشاركيات – للمتهمين وحصرها وبيعها في المزاد العلني للمصرف المركزي الليبي – والاعتقال والحبس المؤبد او حتًى الإعدام لكل المخالفين . لحين إشعار اخر .

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