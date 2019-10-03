لجنة النفط بالبرلمان تطالب بدعم عاجل إلى طبرق

طالب رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب يوسف العقوري، المؤسسة الوطنية للنفط إلى وضع مدينة طبرق ضمن المناطق التي تتلقى مساعدات عاجلة من المؤسسة باعتبارها أحد المرافئ النفطية المهمة، حيث تعاني المدينة من تدهور في الخدمات الاساسية وأبرزها أزمة مياه الشرب.

ودعا العقوري، إلى ضرورة تقديم الدعم لمحطة تحلية المياه بالمدينة من أجل أن تستعيد طاقتها الانتاجية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة، مضيفا أن المدينة يمكن أن تتحول إلى مركز مهم للصناعات البتروكيماوية وهو ما تعكف على دراسته لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب ضمن عملها لتطوير القطاع النفطي في ليبيا.

يذكر أن ميناء الحريقة بمدينة طبرق هو أحد موانئ تصدير النفط الرئيسية منذ عقود كما تضم المدينة مصفاة لتكرير النفط.

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