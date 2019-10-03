بحضور السراج.. افتتاح المؤتمر السنوي لمركز تطوير النظام الصحي

افتتح بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي بعنوان “اللامركزية في الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات الصحية”، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وألقى السراج، كلمة أمام المؤتمر قال فيها، “إن ربط قطاع الصحة بنظام اللامركزية يعد أحد أدوات تطويره”، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على إرساء نظام اللامركزية، وأوضح بأن مفهوم اللامركزية لا يقتصر على إعطاء صلاحيات واسعة ومخصصات أكبر للبلديات تمكنها من تلبية احتياجات مواطنيها، لكنها تعني أيضا تحرير المؤسسات المعنية بالتطوير من بيروقراطية الدولة، لهذا تم إنشاء “المركز الوطني لتطوير النظام الصحي”، ليتمكن من التحرك والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية بمجال عمله، ليكون لدينا في اسرع وقت ممكن نظام صحي متطور ومستدام يخدم المواطنين في مختلف أنحاء البلاد بنفس القدرة والكفاءة.

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