السفير الأمريكي يطلع وفداً رفيع المستوى بالكونغرس الأمريكي على الأوضاع في ليبيا

ليبيا – زار وفد رفيع المستوى بالكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء السفير ريتشارد نورلاند وموظفي سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

السفارة الأمريكية أوضحت في تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”أمس الأربعاء أن الهدف من الزيارة الإطلاع على الأوضاع في ليبيا واستكشاف السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة المساهمة بشكل أكبر في الحل السياسي للنزاع.

وأعرب الوفد بقيادة النائب آلسي هاستينغز عن أسفه لأنّ الظروف الأمنية الناجمة عن النزاع لم تسمح لهم بزيارة ليبيا خلال رحلتهم.

وعبّر الوفد عن تقديره لجهود التواصل الافتراضي الذي تقوم به السفارة وبرامج تبادل الطلاب والزيارات وغيرها من الفرص التي تتوفر للولايات المتحدة للبقاء على تواصل مع الشعب الليبي إلى حين تتمكن السفارة من إعادة فتح مقرّها في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية