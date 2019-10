قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، إن حجم الإنتاج الحالي حوالي مليون و300 ألف برميل [يوميا]، أو أقل من ذلك بقليل بسبب الأوضاع الأمنية تحديداً والاستثمارية أيضا.

وتوقع صنع الله في تصريحات صحافية، أن يصل الإنتاج إلى أرقام سابقة للإنتاج خلال أشهر من الآن، إذا تمكنا من الحصول على ميزانيات جيدة وأيضاً إذا تحسن الأمن، بإمكاننا الرجوع إلى الأرقام السابقة، التي كانت قبل الأحداث في ليبيا”.

وتعاني ليبيا، من انقسامات عدة بين كافة الأطراف، وسط انتشار واسع للميليشيات المسلحة ومحاولات من الجيش الوطني للقضاء عليها، حتى تعود المؤسسة إلى ما كانت عليه من استقرار وأمن.

The post صنع الله يكشف أسباب تراجع إنتاج المؤسسة من النفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية