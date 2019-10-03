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داخلية الوفاق: إقامة نقاط تفتيش في طرابلس

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الـدوريات الـتابعة لـلإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تواصل عملها في أغـلب مـداخل ومـخارج الـعاصمة طـرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه جرى فـتح عـدة نـقاط تـفتيش فـي مـفترقات الـطرق وذلك للـمجاهرة بـالأمن والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـخاصة والـعامة ومـؤسسات الـدولة وضـبط الـمركبات الـمشبوهة ونـزع الـزجاج الـمعتم ومـكافحة الـمظاهر الـسلبية والـمخالفة للـقانون وضـبط الـمطلوبين وتـقديمهم للـعدالة. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • امت حمار باحمار تقدر تفتش احد من قيادات المليشيات فتشنى فتش لو معاه حشيش سيقول لك فتشنى فتش ولا افلام اسماعيل يس

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