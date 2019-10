محاولات لإعادة شركة غازبروم للعمل في ليبيا.. فهل تنجح؟

ناقش رئيس شركة النفط الوطنية الليبية، مصطفى سناء، مع ممثلي شركة “غازبروم” الروسية مسألة استئناف عمل الشركة في البلاد، بل ومن المحتمل أن تعاد مناقشة هذه المسألة مرة أخرى قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال مصطفى سناء، أن ناقش نشاط الشركة في ليبيا، وأفضل طريقة للعودة واستئناف العمل في بلادنا”، في ظل وجود بعض المشاكل.

وقال “سنعقد اجتماعًا آخر لمناقشة القضايا التقنية. آمل في نهاية هذا الشهر، في أكتوبر”.

يذكر أن وكالة “روسيا”سيغودنيا” تعمل بصفتها شريكا إعلاميا لمنتدى “أسبوع الطاقة الروسي”.

