مكتب النائب العام يصدر قرار برفع الحظر عن 8 محطات وقود

ليبيا – أصدر رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور أوامره إلى رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط برفع الحظر عن 8 محطات وقود.

المحطات تتبع وفقاً لما نقلته قناة “218” لشركات الراحلة والشرارة وخدمات الطرق السريعة في المنطقة الغربية والوسطى حيث جاء القرار بعد ثبوت عدم تورط أصحابها في تهريب المحروقات.

وطالب الصور في القرار برفع الحظر عن محطة بدر ليبيا في مدينة زوارة ومحطة الغنايمة في الجبل الغربي ومحطة جبل الاشم في منطقة ابو غيلان إضافة الى محطة القلعة الواقعة في القلعة وبدر الصيعان والصرح ومحطة القرارة بالإضافة إلى محطة تارغرمين في الزنتان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية