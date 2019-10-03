تعليق بيع رأس تمثال أثري مسروق من ليبيا بأحد المزادات في الولايات المتحدة

ليبيا – قال المختص في علم الآثار والمعني حالياً بحماية التراث الليبي في فترة النزاع المسلح الدكتور حافظ الولدة إن التمثال الذي تم تعليق بيعه بأحد المزادات في الولايات المتحدة صنع في مدينة قورينا شرق ليبيا التي تسمى حالياً شحات وذلك في الفترة اليونانية الرومانية.

الولدة أشار في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أمس الأربعاء إلى أن التمثال المسروق الذي ستتسلمه ليبيا مبني على أسلوب النحت والتماثيل الموازية، لافتاً إلى أنهم بانتظار حكم ستصدره محكمة إسبانية قريباً يتوقعون أن يكون إيجابياً يتعلق باستعادة آثار ليبية مهربة.

ويأتي تسليم رأس التمثال المسروقة تنفيذاً لمذكرة تفاهم موقعة بين ليبيا والولايات المتحدة مطلع العام الماضي بشأن فرض قيود على القطع الأثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية الليبية المنقولة من دون إثبات.

يشار إلى أن مصلحة الآثار الليبية قد تمكنت من تعليق بيع رأس تمثال أثري بأحد المزادات في الولايات المتحدة بعد تثبت الجهات الأميركية من مستندات الإثبات التي تؤكد ملكية ليبيا للأثر التاريخي.

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