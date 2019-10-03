بعد اتهام قوات حفتر بخطفه .. الاستشاري يعلن إطلاق سراح “التريكي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مجلس الدولة الاستشاري، إطلاق سراح عضو المجلس، مصطفى التريكي، وعودته سالما إلى أهله، إثر جهود مشتركة كللت بالنجاح، بعدما تم اختطافه أول أمس الثلاثاء.

وبارك المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان له اليوم الخميس، عودة التريكي، متمنيا الإفراج عن كل المختطفين.

ولم يوضح البيان الجهة التي خطفت التريكي ولا مكان احتجازه ولا ظروف الاختفاء، واكتفي في بيانه بإعلان رجوعه للمنزل فقط .

وكان مجلس الدولة الاستشاري، طالب جميع الجهات الأمنية، ببذل جهودها لتحديد مكان التريكي، بعدما اخطفته مجموعة مسلحة ملثمة، من أمام منزله بمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية واقتياده إلى مكان مجهول.

واشتبه الاستشاري، في بيان نشره المكتب الإعلامي له، أمس الأربعاء، في انتماء هذه الجماعة المسلحة لقوات الجيش التابعة للمشير خليفة حفتر .

وفي ذات الشأن، نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، خالد المحجوب، وجود أي معلومات لديهم عن اختفاء التريكي، عضو مجلس الدولة الاستشاري.

المحجوب أكد أن “التريكي” اختفى من مدينة الزاوية، ولا نعرف مكان احتجازه حتى الآن، مرجحًا أن يكون تم إلقاء القبض عليه من قبل مجموعات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا أو المليشيات المساندة لها .

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