فحيمة: مبادرة السياسين الليبيين لوقف الحرب يجب أن تسمي قوات الوفاق بـ”الميليشيات”

ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح فحيمة على طرح مجموعة من الساسة والناشطين الليبيين مبادرة الهدف منها التوصل إلى إيقاف الاقتتال واستئناف العملية السياسية ورفض التدخلات السلبية في البلاد ،قائلاً :”إن المبادرة جيدة من حيث الفكرة والمضمون وتحتاج فقط النظر في صياغتها لتكون مقبولة من جميع الأطراف ومن أبرز المآخذ عليها هو عدم تسمية الأشياء بمسمياتها ربما لإرضاء طرف بعينه على حساب طرف آخر”.

فحيمة أوضح في تصريح خاص لموقع “عربي21” القطري أن المبادرة تطلق على القوات المسلحة اسم “قوات الكرامة” في حين تسمي القوات الأخرى قوات حكومة الوفاق والإنصاف أن تسمي الأخيرة بـ”الميليشيات” حتى لا تقع المبادرة في فخ إضفاء الشرعية على طرف الحكومة ونزعها عن طرف آخر سواء بقصد أو من دونه.

وحول أهداف طرح المبادرة الآن، قال عضو مجلس النواب: “لا أعتقد أنها محاولة للتشويش على مبادرة السراج أو مؤتمر ألمانيا بل على العكس فهذه المبادرة بما فيها من أفكار قيمة ربما تثري الأفكار التي قد تطرح لمناقشتها في برلين وتساهم في وضع بصمة ليبية حقيقية على مخرجات المؤتمر”.

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