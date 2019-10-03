قاسم: أنقذنا قرابة 7 آلاف مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية

ليبيا – أعلن المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم إنقاذ قرابة 7 آلاف مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية. العميد أيوب قال في تصريح لوكالة “فرانس برس”اليوم الخميس إن دوريات خفر السواحل بالبحرية تمكنت خلال الأشهر التسعة الأولى العام الجاري من إنقاذ 6835 مهاجرا من جنسيات مختلفة في حين وصل عدد المفقودين الى 190 مهاجراً.

ولفت العميد قاسم إلى انخفاض عدد الذين أنقذتهم البحرية في عرض البحر المتوسط بنسبة 42.8% خلال العام الماضي فيما انخفض عدد المفقودين بنسبة 41.5% خلال الفترة نفسها.

وأشار المتحدث باسم البحرية إلى أن هذه الإحصائيات تبرز الجهود الكبيرة التي يقوم بها عناصر حرس السواحل في إنقاذ المهاجرين ما أدى الى انخفاض ملحوظ في عدد الغرقى والمفقودين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية وداخل المياه البحرية.

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