بعد الدربكة التي أوقعها القرار .. صالح مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للإعلام لم يتم الانتهاء منه حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرار مجلس النواب، بشأن إنشاء مجلس أعلى للإعلام ينظم العمل الإعلامي في البلاد، مع عدد من مسؤولي الإعلام ونقابة الإعلاميين والصحفيين .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صالح في مكتبه بمدينة القبة، مع عدد من مسؤولي الإعلام ونقابة الإعلاميين والصحفيين وعدد من الإعلاميين.

وأوضح صالح، بحسب خبر نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، أن القرار لايزال لدى اللجنة التشريعية بالمجلس ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مؤكدا أنه لن يصدر إلا بعد التشاور مع الإعلاميين وبما يخدم مصلحة الوطن.

صالح أضاف، خلال لقائه الإعلاميين، أن أي نقد يوجه يجب أن يكون حول القرار نفسه بمهنية وألا يكون نقدا لأشخاص النواب.

وكشف الإعلاميون والصحفيون، لرئيس مجلس النواب عن بعض ملاحظتهم حول المشروع، مؤكدين أنهم ليسوا ضد فكرة إنشاء المجلس، وأن موقفهم بالاحتجاج ضد القرار ناتج عن بعض ما جاء في مشروع القرار وعدم استشارة الإعلاميين والصحفيين في إنشاء المجلس الأعلى للإعلام.

وتشكل وفد الإعلاميين والصحفيين، من رئيس هيئة الإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، جمعة الفاخري، ومدير وكالة الأنباء الليبية، إبراهيم هدية، ومصطفى فنوش عن نقابة الإعلاميين والصحفيين، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون حاتم العريبي، والإعلامي إبراهيم بن عمران، بحضور المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق .

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