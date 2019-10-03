جهاز النهر الصناعي يعلن إستقرار التدفق المائي لمدينة طرابلس

ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي اليوم الخميس إنتهاء فرق الصيانة بمنظومة الحساونه سهل الجفاره من صيانة الصمام المغذي لمحطة ضخ المياه إلي مدن الجبل الغربي (خط ترهونه – غريان ) بنجاح وهي (غريان – الأصابعه – ككلة – القلعه – المشاشية – يفرن – الزنتان).

جهاز النهر الصناعي أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن أعمال تعبئة الخط المغذي لمدن الجبل استعداد للتشغيل ووصول المياه إليها الأمر الذي سيؤدي إلى إستقرار التدفق المائي لمدينة طرابلس والمناطق المحيطة بها بعد عملية الصيانة لمحطة ضخ المياه (خط ترهونه – غريان ) .

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