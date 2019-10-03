عبد الجليل :نسعى لدمج تعليم المنطقتين الشرقية والغربية وليس العكس

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل أن ما نسب إليه من تصريحات حول فرض امتحانات على طلاب المنطقة الشرقية الراغبين في دخول الجامعة بالمنطقة الغربية اخرج عن سياقه.

وقال عبد الجليل في مقابلة تلفزيونية أنه جرى الاتفاق على تنسيب الطلاب الكترونيا عن طريق أرقام جلوس الطلاب المسجلين بالمنظومة وبالتالي سيجري تنسيب الطلاب الكترونيا حسب نسبة نجاحهم والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

وأوضح عبد الجليل أن هذا الأمر يصطدم بمعوقات تخص الطلاب الغير مسجلين بالمنظومة والراغبين في دخول الجامعة بالمنطقة الغربية كطلاب المدارس الأجنبية والطلاب الذين حصلوا على شهاداتهم الثانوية من خارج ليبيا وطلاب المنطقة الشرقية وبعض المناطق الغربية الغير مسجلين بالمنظومة موضحا أن أحد الحلول المقترحة لتجاوز هذا الأمر إجراء مقابلة مع هؤلاء الطلاب.

وشدد عبد الجليل على أنه يسعى لدمج تعليم المنطقتين الشرقية والغربية وليس العكس مبينا أنه قام بمجهودات في هذا الصدد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا