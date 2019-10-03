بعد إتهامه القوات المسلحة بخطفهه.. مجلس الدولة يعلن عودة التريكي إلى منزله

ليبيا – أعلن مجلس الدولة الإستشاري الذي يقوده القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري في بياناً له اليوم الخميس إطلاق سراح عضو المجلس مصطفى التريكي بعد أن تم اختطافه أول أمس الثلاثاء.

المجلس وفي بيانه الذي أطلعت المرصد نسخة منه قال :”يبارك المجلس الأعلى للدولة رئاسة وأعضاء لعائلة وزملاء عضو المجلس مصطفى التريكي إطلاق سراحه وعودته سالما إلى أهله، إثر جهود مشتركة كللت بالنجاح، بعد أن تم اختطافه أول أمس الثلاثاء، راجين الله سبحانه أن ينعم بالإفراج عن كل المختطفين، وأن يحفظ بلادنا وشعبها من كل سوء”.

يشار إلى أن مجلس الدولة الاستشاري قد اتهم يوم أمس الاربعاء القوات المسلحة بالوقوف وراء اختطاف التريكي من مدينة الزاوية في محاولة منه للتحريض على مدينتي صرمان وصبراتة قبل أن يعود التريكي لمنزله اليوم وبدون أن يفصح المجلس عن الجهة الخاطفة.

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