السراج: الحكومة تعمل على إرساء نظام اللامركزية

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن ربط قطاع الصحة بنظام اللامركزية يعد أحد أدوات تطويره، مبينا أن الحكومة تعمل بالفعل على إرساء نظام اللامركزية.

وبين السراج في كلمته اليوم الخميس خلال افتتح فعاليات المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي أن مفهوم اللامركزية لا يقتصر على إعطاء صلاحيات واسعة ومخصصات أكبر للبلديات تمكنها من تلبية احتياجات مواطنيها، لكنها تعني أيضا تحرير المؤسسات المعنية بالتطوير من بيروقراطية الدولة، موضحا أنه من هذا المنطلق تم إنشاء ” المركز الوطني لتطوير النظام الصحي “، ليتمكن من ألتحرك والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية بمجال عمله، ليكون لدينا في اسرع وقت ممكن نظام صحي متطور ومستدام يخدم المواطنين في مختلف أنحاء البلاد بنفس القدرة والكفاءة.

وأكد السراج خلال المؤتمر المقام في العاصمة طرابلس تحت عنوان “اللامركزية في الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات الصحية” أن الحوكمة كفيلة بإعادة الثقة في المجال الصحي، بتوفر الشفافية والنزاهة والفعالية، والمساواة في تقديم الخدمات لكافة المواطنين.

وحضر المؤتمر وزيري الصحة، والعمل والتأهيل، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس مستشفى طرابلس الجامعي وعدد من الخبراء ومسؤولي قطاع الصحة.

وأشار السراج إلى أن بناء ممارسات الحوكمة في المؤسسات الصحية سيؤدي إلى الارتقاء بالقطاع من ناحية الأداء والجودة وتلبية احتياجات المرضى، وييسر الوصول إلى الخدمات ومنع الفساد وغيره من الممارسات غير الأخلاقية، وأكد على وجوب تعزيز الحوكمة بالتعاون مع البلديات والجامعات والقطاع الخاص، لتنظيم تقديم الخدمات الصحية التي ترتكز على مصلحة المواطن.

